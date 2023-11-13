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Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів

А вже через тиждень він вийде на поле проти збірної України...
Сьогодні 11:25 Андрій Дунець 651 0
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів
#Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Федеріко Дімарко, #Олександр Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Федеріко Дімарко забив один із найдивовижніших голів сезону в матчі 12-го туру італійської Серії А між Інтером та Фрозіноне.

На 43-й хвилині гри лівий латераль "нерадзуррі" наважився на удар фактично від бокової лінії з дистанції приблизно 56 метрів від воріт.

Голкіпер гостей Стефано Тураті діяв занадто необачно...

Відео

У підсумку Інтер переміг із рахунком 2:0 та продовжує лідирувати в турнірній таблиці, на 2 очки випереджаючи Ювентус, із яким зустрінеться в наступному турі.

Нагадаємо, нещодавно дуже схожий гол у матчі за збірну України забив Олександр Караваєв. Саме проти "синьо-жовтих" уже через тиждень гратиме Італія - зокрема, ймовірно, й Дімарко - у вирішальному поєдинку за прямий вихід на Євро-2024.

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