Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів

А вже через тиждень він вийде на поле проти збірної України...

Джерело - Чемпіон.

Федеріко Дімарко забив один із найдивовижніших голів сезону в матчі 12-го туру італійської Серії А між Інтером та Фрозіноне.

На 43-й хвилині гри лівий латераль "нерадзуррі" наважився на удар фактично від бокової лінії з дистанції приблизно 56 метрів від воріт.

Голкіпер гостей Стефано Тураті діяв занадто необачно...

Відео

Nominasi Puskas Award! Gol Federico Dimarco 56,8 Meter 🔥🔥pic.twitter.com/wbwWJJo5rT — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) November 12, 2023

У підсумку Інтер переміг із рахунком 2:0 та продовжує лідирувати в турнірній таблиці, на 2 очки випереджаючи Ювентус, із яким зустрінеться в наступному турі.

Нагадаємо, нещодавно дуже схожий гол у матчі за збірну України забив Олександр Караваєв. Саме проти "синьо-жовтих" уже через тиждень гратиме Італія - зокрема, ймовірно, й Дімарко - у вирішальному поєдинку за прямий вихід на Євро-2024.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua