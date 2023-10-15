Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО

Ті, хто зняв це на камеру, ще довго хизуватимуться своїми відеозаписами

Джерело - Чемпіон.

У мережі з'явилось відео гола Олександра Караваєва у матчі Україна - Пн. Македонія з нового ракурсу.

Користувач соцмережі TikTok під ніком ivan_tafiy777, очевидно, був присутній на трибунах празького стадіону й тримав свою камеру ввімкненою саме тоді, коли було потрібно - на 95-й хвилині під час неймовірного удару Караваєва із 40 метрів неподалік від бокової лінії.

Обережно, можна надовго "залипнути", переглядаючи цей гол!

Відео

Нагадаємо, збірна України перемогла Пн. Македонію в матчі 7-го туру кваліфікації Євро-2024 з рахунком 2:0.

Тепер на підопічних Сергія Реброва чекатиме матч проти Мальти, який відбудеться 17 жовтня.

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