Головне
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024
Вчора 17:55 1516 2
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО
Сьогодні 00:20 715
Італія розгромила Мальту, Литва переграла Болгарію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 978
Маліновський пропустить матч збірної України проти Мальти
Вчора 22:37 216
Україна - Північна Македонія 2:0: огляд матчу
Вчора 20:10 1409
Караваєв пояснив диво-гол у ворота Північної Македонії
Вчора 19:49 1461
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Вчора 18:55 2684
Ребров: Потрібно покращувати гру в обороні
Вчора 18:50 378
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО
Вчора 18:43 3779 1
Уболівальники збірної України визначили найкращого гравця матчу із Північною Македонією
Вчора 18:22 1121
Блоги
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 00:20 664
Вболівальники провели акцію єднання України та Чехії на стадіоні у Празі
Вболівальники провели акцію єднання України та Чехії на стадіоні у Празі Андрій Дунець
Вчора 20:40 444
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 18:43 3768 1
Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО
Судаков за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі Україна - Північна Македонія - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:10 1015
4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію
4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію Андрій Твердохліб
Вчора 14:22 1506
Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України
Волонтери привезли ветеранів до табору збірної України Андрій Дунець
Вчора 14:05 314
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Nastya Bolshakova
Вчора 10:39 2456
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук Андрій Дунець
13.10.2023 19:10 576
Відео дня: гравець збірної Парагваю плюнув у Мессі під час матчу
Відео дня: гравець збірної Парагваю плюнув у Мессі під час матчу Андрій Дунець
13.10.2023 16:47 960
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Владислава Розенко
13.10.2023 16:14 1974
Як Польща регулює гральний бізнес, і чому може навчитися Україна з цього досвіду
Як Польща регулює гральний бізнес, і чому може навчитися Україна з цього досвіду Юрко Юрченко
12.10.2023 18:56 487
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Андрій Дунець
12.10.2023 17:19 3809
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Максим Розенко
12.10.2023 08:00 7284
Євро-2024: які призові може заробити збірна України
Євро-2024: які призові може заробити збірна України Максим Розенко
11.10.2023 11:42 876
Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину
Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину Андрій Дунець
10.10.2023 21:01 1745
Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину
Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину Андрій Дунець
10.10.2023 17:58 1772
Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві
Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві Юрко Юрченко
10.10.2023 14:05 557
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Максим Розенко
10.10.2023 13:54 5867
Троє футболістів Динамо відпочивали в нічному клубі під час комендантської години - ВІДЕО
Троє футболістів Динамо відпочивали в нічному клубі під час комендантської години - ВІДЕО Андрій Дунець
09.10.2023 18:46 2200
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО Андрій Дунець
09.10.2023 18:04 2971
Прямі трансляції

Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО

Ті, хто зняв це на камеру, ще довго хизуватимуться своїми відеозаписами
Сьогодні 00:20 Андрій Дунець 715 0
Супергол Караваєва у ворота Північної Македонії очима вболівальника - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Олександр Караваєв, #Збірна Північної Македонії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У мережі з'явилось відео гола Олександра Караваєва у матчі Україна - Пн. Македонія з нового ракурсу.

Користувач соцмережі TikTok під ніком ivan_tafiy777, очевидно, був присутній на трибунах празького стадіону й тримав свою камеру ввімкненою саме тоді, коли було потрібно - на 95-й хвилині під час неймовірного удару Караваєва із 40 метрів неподалік від бокової лінії.

Обережно, можна надовго "залипнути", переглядаючи цей гол!

Відео

Нагадаємо, збірна України перемогла Пн. Македонію в матчі 7-го туру кваліфікації Євро-2024 з рахунком 2:0.

Тепер на підопічних Сергія Реброва чекатиме матч проти Мальти, який відбудеться 17 жовтня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО Караваєв забив шедевральний гол із 40 метрів у ворота Північної Македонії - ВІДЕО 3779 1
Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було Україна - Північна Македонія 2:0. Як це було 4558
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 3109
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 27780
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18195
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 3036
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49585
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25847
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18521 3
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8140 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38508 4
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11955 2