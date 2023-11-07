Організатори Золотого м'яча вибачились перед Бєлановим, у якого "відібрали" нагороду 1986 року

Легендарного динамівця запросили на церемонію-2024

Джерело - Чемпіон.

Видання France Football перепросило в Ігоря Бєланова за помилку, допущену під час церемонії вручення Золотого м'яча-2023.

Тоді організатори заходу помилково у твіттері представили англійця Ґарі Лінекера володарем нагороди 1986-го, хоча насправді того року переміг саме українець Бєланов.

Колишній нападник київського Динамо на своїй сторінці у Facebook повідомив, що інцидент залагоджено (орфографію та пунктуацію збережено):

"Друзі, не можу не поділитись новиною Головний редактор видання France Football Вінсент Гарсія відреагував на інцидент, який стався під час трансляції церемонії нагородження Премії "Золотий м'яч" 2023. Зв'язався з прес-службою, вибачився за неприпустиму помилку організаторів, в результаті якої на офіційному акаунті "Ballon d'Or" у twitter Гаррі Лінекера протитрували власником ЗМ1986р. І запросив на церемонію нагородження Золотого м'яча 2024 року. На кожному майданчику всьому світу ми невпинно нагадуватимемо про Україну, її народ і біду, яку приніс нам російський агресор! Ми повинні відстоювати справедливість і захищати свої права всіх фронтах: у спорті,в боях, у дипломатії. Готовий наступного року приїхати разом із найкращим футболістом 1975 року Олегом Володимировичем Блохіним та використати можливість участі у церемонії нагородження майбутнього володаря "Золотого м'яча" для того, щоб донести до світу правду про Україну та українську позицію! Вибачення прийняв!"

Нагадаємо, Золотий м'яч-2023 дістався Ліонелю Мессі. Для аргентинця це вже 8-й титул найкращого гравця року у світі.

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