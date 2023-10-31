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Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів

Просто кричуща помилка...
Сьогодні 20:43 Андрій Дунець 1219 0
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів
#Ігор Бєланов, #Золотий м'яч, #Гарі Лінекер

Джерело - Чемпіон.

Володар Золотого м'яча-1986 Ігор Бєланов емоційно відреагував на помилку журналу France Football, редакція якого під час церемонії вручення Золотого м'яча-2023 у Twitter підписала Ґарі Лінекера володарем нагороди 1986 року, хоча насправді англієць тоді став другим, а першим - саме українець.

Славетний нападник київського Динамо у Facebook нагадав організаторам Ballon d'Or, що Україна дала світу аж трьох володарів Золотого м'яча, згадав про війну з росією, українських воїнів, а також здивувався, що на цьогорічну церемонію не запросили Олега Блохіна (орфографію та пунктуацію збережено):

"Друзі, не хотів зачіпати цю тему

Але не можу не відреагувати

Телефонують і пишуть мені прості хлопці з фронту, які захищають Україну від окупантів, і задають досить незручне запитання: Ігоре Івановичу, а що це було вчора на церемонії нагородження "Золотого м'яча"? Чому нагороджувати найкращого бомбардира сезону вийшли не ви як володар Золотого м'яча 1986 року, а Гарі Лінекер? Чому Гарі Лінекера протитрували як володаря "Золотого м'яча" 1986 року? Що відбувається? Про нас у Європі почали забувати? Хтось вирішив переписати і футбольну історію?

Шановна редакція видання France Football, шановний оргкомітет премії Ballon d'Or - у мене з вами чудові стосунки. Ми у квітні цього року зробили чудове інтерв'ю для вашого видання, шикарну фотосесію на стадіоні Зімбру у Кишиневі, ви мене місяць тому вітали з днем народження. Але після вчорашнього інциденту ось уже котру годину від вас немає ні вибачень, ні звісток, ні сповіщень. Пост у твіттері ви оперативно видалили, а порозумітись не бажаєте?

Я хочу вам нагадати, що я – Бєланов Ігор Іванович, – володар "Золотого м'яча" 1986 року.

В Україні окрім мене так само проживають ще два володарі заслуженого трофею:

Блохін Олег Володимирович - найкращий гравець 1975 року

Шевченко Андрій Миколайович – найкращий гравець 2004 року

Минулого року ви люб'язно запросили на церемонію нагородження Андрія Шевченка, де він виступив із миротворчою промовою. Логічним кроком було б цього року запросити Блохіна Олега Володимировича на знак поваги до України та української футбольної історії. 

Ми не завжди маємо час щоб стежити за світовою футбольною сценою. Ми не завжди можемо встежити за спортивними подіями. Якщо ви забули, на нашу країну Україну віроломно напав підлий, підступний та безпринципний ворог – російська федерація. Ми змушені сконцентруватися на захисті нашої батьківщини, дітей, людей похилого віку та жінок.

Всій світовій громадськості, редакції France Football, оргкомітету премії Ballon d'Or, FIFA та UEFA - ми хочемо нагадати про цей кричущий факт. Щоб ви не забували. Не забували про ветеранів футболу. Не забували про українських спортсменів. Їхні родини. Рідних. Близьких. Адже Україна – це Європа. І ми, українці. на боці добра та світла.

І не варто переписувати історію. Як це було зроблено вчора на церемонії нагородження"

Нагадаємо, Золотий м'яч-2023 дістався Ліонелю Мессі. Для аргентинця це вже 8-й титул найкращого гравця року у світі.

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