Індзагі: Інтер зіграв дуже добре, попри чудову гру Трубіна

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів чудовий матч проти Інтера (0:1) у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер італійської команди Сімоне Індзагі.

"Я привітав гравців з перемогою. Другий тайм ми провели неймовірно інтенсивно. Ми зіграли дуже добре попри те, що влучали у стійку, поперечину, а також попри гру Трубіна - голкіпера, який зіграв чудово.

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Ми зберігали спокій. Нам могло більше пощастити, ми могли забити більше. У перерві я сказав гравцям, що ми маємо приймати кращі рішення, але знаходимось на правильному шляху", - сказав Індзагі.