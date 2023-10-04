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Індзагі: Інтер зіграв дуже добре, попри чудову гру Трубіна

Тренер Інтера відзначив гру Трубіна
Сьогодні 12:38 194 0
Індзагі: Інтер зіграв дуже добре, попри чудову гру Трубіна
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #Інтер, #Анатолій Трубін, #Сімоне Індзагі

Джерело - A Bola.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін провів чудовий матч проти Інтера (0:1) у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер італійської команди Сімоне Індзагі.

"Я привітав гравців з перемогою. Другий тайм ми провели неймовірно інтенсивно. Ми зіграли дуже добре попри те, що влучали у стійку, поперечину, а також попри гру Трубіна - голкіпера, який зіграв чудово.

  Інтер - Бенфіка 1:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

Ми зберігали спокій. Нам могло більше пощастити, ми могли забити більше. У перерві я сказав гравцям, що ми маємо приймати кращі рішення, але знаходимось на правильному шляху", - сказав Індзагі.

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