Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу

Цей дядько вправно виконав свій обов'язок

Джерело - Чемпіон.

Матч регулярного сезону МЛС між ФК Лос-Анджелес та Інтером Маямі запам'ятався зовсім не через футбольну подію.

На 73-й хвилині гри на поле вибіг уболівальник, що прямував до головної зірки чемпіонату - Ліонеля Мессі. Втім, його подорож була перервана суворим чолов'ягою, найнятим легендарним аргентинцем спеціально для подібних випадків.

Як бачимо, він свою роботу виконує непогано.

Відео

Messi bodyguard is insane 😭😭



pic.twitter.com/QY6qrDLfoz — Janty (@CFC_Janty) September 4, 2023

Інший ракурс

Messi’s bodyguard is more popular in the US than Ronaldo pic.twitter.com/mxkRZJog4g — Beno SarkCess (@BenopaOnyx1) September 4, 2023

Цього тілоохоронця звуть Яссіном Чеуко. Він - колишній "морський котик", має бойовий досвід в Іраку та Афганістані, також є майстром бойових мистецтв та навіть брав участь у кількох поєдинках ММА.

Раніше мережею завірусилося відео, на якому Чеуко скрізь (навіть біля футбольного поля під час офіційних ігор) супроводжує 7-разового володаря Золотого м'яча.

👮‍♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.



The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV — EuroFoot (@eurofootcom) August 24, 2023

Слід додати, що матч між ФК Лос-Анджелес та Інтером Маямі завершився з рахунком 1:3 на користь гостей. Мессі віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Ліонель у липні феєрично дебютував за клуб Девіда Бекхема, забивши вирішальний гол зі штрафного на останніх секундах гри.

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