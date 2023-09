Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу

Матч регулярного сезону МЛС між ФК Лос-Анджелес та Інтером Маямі запам'ятався зовсім не через футбольну подію.

На 73-й хвилині гри на поле вибіг уболівальник, що прямував до головної зірки чемпіонату - Ліонеля Мессі. Втім, його подорож була перервана суворим чолов'ягою, найнятим легендарним аргентинцем спеціально для подібних випадків.

Як бачимо, він свою роботу виконує непогано.

Messi’s bodyguard is more popular in the US than Ronaldo pic.twitter.com/mxkRZJog4g

Цього тілоохоронця звуть Яссіном Чеуко. Він - колишній "морський котик", має бойовий досвід в Іраку та Афганістані, також є майстром бойових мистецтв та навіть брав участь у кількох поєдинках ММА.

Раніше мережею завірусилося відео, на якому Чеуко скрізь (навіть біля футбольного поля під час офіційних ігор) супроводжує 7-разового володаря Золотого м'яча.

👮‍♂️🇦🇷 During Inter Miami matches, Leo Messi is followed by an ex-US Navy Seal for maximum security.



The bodyguard is a martial arts, boxer and taekwondo expert. He can be seen even following him during matches. pic.twitter.com/Gl8n1UzHXV