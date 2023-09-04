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Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу

Цей дядько вправно виконав свій обов'язок
Сьогодні 17:24 Андрій Дунець 425 0
Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу
#MLS, #Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Матч регулярного сезону МЛС між ФК Лос-Анджелес та Інтером Маямі запам'ятався зовсім не через футбольну подію.

На 73-й хвилині гри на поле вибіг уболівальник, що прямував до головної зірки чемпіонату - Ліонеля Мессі. Втім, його подорож була перервана суворим чолов'ягою, найнятим легендарним аргентинцем спеціально для подібних випадків.

Як бачимо, він свою роботу виконує непогано.

Відео

Інший ракурс

Цього тілоохоронця звуть Яссіном Чеуко. Він - колишній "морський котик", має бойовий досвід в Іраку та Афганістані, також є майстром бойових мистецтв та навіть брав участь у кількох поєдинках ММА.

Раніше мережею завірусилося відео, на якому Чеуко скрізь (навіть біля футбольного поля під час офіційних ігор) супроводжує 7-разового володаря Золотого м'яча.

Слід додати, що матч між ФК Лос-Анджелес та Інтером Маямі завершився з рахунком 1:3 на користь гостей. Мессі віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Ліонель у липні феєрично дебютував за клуб Девіда Бекхема, забивши вирішальний гол зі штрафного на останніх секундах гри.

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