Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі феєрично дебютував за американський Інтер Маямі в матчі Кубка ліги проти мексиканського Крус Асуля.

7-разовий володар Золотого м'яча з'явився на полі на початку 2-го тайму та відразу почав загострювати гру своєї команди.

Кульмінацією став епізод на 94-й хвилині, коли Мессі за рахунку 1:1 взявся виконувати перспективний штрафний удар. Вийшло ідеально.

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Аргентинця з таким непересічним почином тепло привітав український одноклубник Сергій Кривцов. Авжеж, вітчизняна футбольна Telegram-спільнота вже почала генерувати народну творчість із цієї нагоди.

Нагадаємо, напередодні дебюту Мессі за новий клуб у ЗМІ повідомляли, що 36-річний футболіст відразу стане капітаном команди.

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