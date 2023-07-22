Головне
Збірна України здобула медаль на чемпіонаті світу-2023 в Японії
Вчора 16:48 1019
Збірні США та Японії здобули впевнені перемоги: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:08 686
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО
Сьогодні 10:55 686
Українські шпажистки не стартували в особистих змаганнях на чемпіонаті світу
Сьогодні 10:45 339
Довбик може продовжити кар'єру в Жироні
Сьогодні 09:24 925
Суд Манчестера виніс рішення у справі про вбивство двоюрідного брата Ф'юрі
Сьогодні 09:12 300
Вацко: Безолігархічний футбол в Україні - це історії для лохів
Сьогодні 05:25 548
Динамо Загреб підпише Михайліченка
Вчора 23:23 659
Геращенко виборола срібло на етапі Діамантової ліги у Монако
Вчора 22:57 1214
Обамеянг — гравець Марселя
Вчора 20:37 414
Блоги
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 10:55 674
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Вчора 15:49 344566
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 15:46 18493
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Дмитро Копій
Вчора 15:38 134367 1
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову Андрій Твердохліб
Вчора 12:50 3719
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі Андрій Твердохліб
Вчора 12:30 3802
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге Андрій Дунець
19.07.2023 22:45 19895
Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського
Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського Андрій Дунець
19.07.2023 19:47 3793
Фото дня. Рідкісні світлини з домашньої колекції Віталія Кличка
Фото дня. Рідкісні світлини з домашньої колекції Віталія Кличка Андрій Твердохліб
19.07.2023 13:21 3285
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Phillip Hess
19.07.2023 10:57 10731
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Valeriy Ruchka
19.07.2023 10:46 14679
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Nastya Bolshakova
18.07.2023 22:26 12327 1
Вітання від фанатів Динамо Київ: український воїн на фронті спалив шарф російського клубу - ВІДЕО
Вітання від фанатів Динамо Київ: український воїн на фронті спалив шарф російського клубу - ВІДЕО 🔥🔥🔥
18.07.2023 21:25 1253
Краще, ніж трансфер Роналду: Суркіс визначив свої пріоритети в Динамо у напівжартівливому відео
Краще, ніж трансфер Роналду: Суркіс визначив свої пріоритети в Динамо у напівжартівливому відео Андрій Дунець
18.07.2023 20:46 2069
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Андрій Твердохліб
18.07.2023 14:46 31554
Єдиний телепул, або "пороблено"
Єдиний телепул, або "пороблено" Олександр Глущенко
17.07.2023 17:02 1365
Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО
Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
17.07.2023 13:50 2766
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Андрій Дунець
16.07.2023 21:47 14614 2
Центральний корт Вімблдона влаштував українській тенісистці стоячу овацію після її слів про Україну - ВІДЕО
Центральний корт Вімблдона влаштував українській тенісистці стоячу овацію після її слів про Україну - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 23:09 2110
Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО
Світоліна не стримала сліз, говорячи про Україну на пресконференції після півфіналу Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2023 20:59 5087 2
Прямі трансляції

Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО

Сьогодні 10:55 Андрій Дунець 686 0
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі феєрично дебютував за американський Інтер Маямі в матчі Кубка ліги проти мексиканського Крус Асуля.

7-разовий володар Золотого м'яча з'явився на полі на початку 2-го тайму та відразу почав загострювати гру своєї команди.

Кульмінацією став епізод на 94-й хвилині, коли Мессі за рахунку 1:1 взявся виконувати перспективний штрафний удар. Вийшло ідеально.

Відео

Аргентинця з таким непересічним почином тепло привітав український одноклубник Сергій Кривцов. Авжеж, вітчизняна футбольна Telegram-спільнота вже почала генерувати народну творчість із цієї нагоди.

Нагадаємо, напередодні дебюту Мессі за новий клуб у ЗМІ повідомляли, що 36-річний футболіст відразу стане капітаном команди.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 134397 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 7815
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 10104
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 17724
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО 18545
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 344571
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88086 4
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26146
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10530 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15929
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49036
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 18857 7