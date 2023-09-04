Мессі назвав цілі Інтер Маямі

Інтер Маямі прагне потрапити у топ-8 за підсумками чемпіонату.

Про це розповів аргентинський нападник Ліонель Мессі.

"Команда росте з кожним днем. Ми говорили про це з самого початку. Нам пощастило виграти турнір, вийти у фінал. Тепер ми спробуємо потрапити до топ-8. Такий наш шлях. Ми продовжуємо зростати. Звичайно, перемога дає більшу впевненість", – сказав Мессі.