Мессі назвав цілі Інтер Маямі

Джерело - isport.ua.
Інтер Маямі прагне потрапити у топ-8 за підсумками чемпіонату.
Про це розповів аргентинський нападник Ліонель Мессі.
"Команда росте з кожним днем. Ми говорили про це з самого початку. Нам пощастило виграти турнір, вийти у фінал. Тепер ми спробуємо потрапити до топ-8. Такий наш шлях. Ми продовжуємо зростати. Звичайно, перемога дає більшу впевненість", – сказав Мессі.
Після 25 турів МЛС Інтер Майамі посідає 14-те місце у Східній конференції, набравши 25 балів.
Раніше Інтер Маямі обіграв Лос-Анджелес у MLS.