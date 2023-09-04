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Мессі назвав цілі Інтер Маямі

Ліонель Мессі прокоментував перемогу над Лос-Анджелесом
Сьогодні 15:39 179 0
Мессі назвав цілі Інтер Маямі
Фото - gettyimages
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - isport.ua.

Інтер Маямі прагне потрапити у топ-8 за підсумками чемпіонату.

Про це розповів аргентинський нападник Ліонель Мессі.

"Команда росте з кожним днем. Ми говорили про це з самого початку. Нам пощастило виграти турнір, вийти у фінал. Тепер ми спробуємо потрапити до топ-8. Такий наш шлях. Ми продовжуємо зростати. Звичайно, перемога дає більшу впевненість", – сказав Мессі.

Після 25 турів МЛС Інтер Майамі посідає 14-те місце у Східній конференції, набравши 25 балів.

Раніше Інтер Маямі обіграв Лос-Анджелес у MLS.

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