Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО

Еліна Світоліна та її чоловік Ґаель Монфіс взяли участь у виставковому матчі в межах благодійного заходу на підтримку України перед US Open.

Суперниками подружжя у мікстовій зустрічі стали американці Дженніфер Брейді та Крістофер Юбенкс. Гра відбулась у форматі швидкого тайбрейку та завершилася з рахунком 11:9 на користь господарів.

До вашої уваги - найефектніший розіграш, що завершився аутом після удару Світоліної.

Відео

A mixed doubles point that doesn't disappoint from Jennifer Brady, Chris Eubanks, Gael Monfils and Elina Svitolina! pic.twitter.com/u9VWsQgUUo — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Також у заході взяли участь перша ракетка світу Карлос Алькарас, американці Френсіс Тіафо та Джессіка Пегула, італієць Маттео Берреттіні, а ще легендарні тенісисти Джон Макінрой та Ґабріела Сабатіні.

John McEnroe goes after Matteo Berrettini and shows he's still got it! pic.twitter.com/WgbfoZY2iZ — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Спеціальним гостем став зірковий баскетболіст НБА Джиммі Батлер.

.@JimmyButler believes he's one of the best players in the world (in tennis). pic.twitter.com/2dcBdtPTVa — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

На трибунах відбувся аншлаг (14 тисяч глядачів) та було зібрано пожертв на допомогу Україні у розмірі 320 тисяч доларів.

Додамо, що основна сітка Відкритого чемпіонату США цьогоріч стартує 28 серпня.

