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Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО

Такий захід американський мейджор організовував уже другий рік поспіль
Сьогодні 14:38 Андрій Дунець 280 0
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО
#US Open, #Алькарас, #Еліна Світоліна, #Гаель Монфіс

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна та її чоловік Ґаель Монфіс взяли участь у виставковому матчі в межах благодійного заходу на підтримку України перед US Open.

Суперниками подружжя у мікстовій зустрічі стали американці Дженніфер Брейді та Крістофер Юбенкс. Гра відбулась у форматі швидкого тайбрейку та завершилася з рахунком 11:9 на користь господарів.

До вашої уваги - найефектніший розіграш, що завершився аутом після удару Світоліної.

Відео

Також у заході взяли участь перша ракетка світу Карлос Алькарас, американці Френсіс Тіафо та Джессіка Пегула, італієць Маттео Берреттіні, а ще легендарні тенісисти Джон Макінрой та Ґабріела Сабатіні.

Спеціальним гостем став зірковий баскетболіст НБА Джиммі Батлер.

На трибунах відбувся аншлаг (14 тисяч глядачів) та було зібрано пожертв на допомогу Україні у розмірі 320 тисяч доларів.

Додамо, що основна сітка Відкритого чемпіонату США цьогоріч стартує 28 серпня.

Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса

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