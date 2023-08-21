Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 26-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.
П'ять позицій втратила Марта Костюк, яка тепер 37-ма. Також три сходинки втратила Леся Цуренко — 45 позиція.
Рейтинг WTA
(оновлено 21 серпня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|9955
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8746
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|5945
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5670
|5 (5)
|Он Жабер (Туніс)
|4831
|6 (7)
|Корі Гауфф (США)
|4595
|7 (6)
|Каролін Гарсія (Франція)
|3820
|8 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|3585
|9 (10)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3400
|10 (17)
|Кароліна Мухова (Чехія)
|2995
|26 (26)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1679
|28 (28)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1597
|37 (32)
|Марта Костюк (Україна)
|1310
|45 (42)
|Леся Цуренко (Україна)
|1151
|83 (85)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|786
|111 (112)
|Даяна Ястремська (Україна)
|645
|125 (125)
|Дар'я Снігур (Україна)
|588
|188 (188)
|Катеріна Завацька (Україна)
|379
|201 (201)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|356
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