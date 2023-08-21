Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 26-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

П'ять позицій втратила Марта Костюк, яка тепер 37-ма. Також три сходинки втратила Леся Цуренко — 45 позиція.

Рейтинг WTA

(оновлено 21 серпня 2023 року)





1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 9955 2 (2) Арина Соболенко 8746 3 (3) Джессіка Пегула (США) 5945 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5670 5 (5) Он Жабер (Туніс) 4831 6 (7) Корі Гауфф (США) 4595 7 (6) Каролін Гарсія (Франція) 3820 8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3585 9 (10) Маркета Вондроушова (Чехія) 3400 10 (17) Кароліна Мухова (Чехія) 2995 26 (26) Еліна Світоліна (Україна) 1679 28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1597 37 (32) Марта Костюк (Україна) 1310 45 (42) Леся Цуренко (Україна) 1151 83 (85) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 786 111 (112) Даяна Ястремська (Україна) 645 125 (125) Дар'я Снігур (Україна) 588 188 (188) Катеріна Завацька (Україна) 379 201 (201) Юлія Стародубцева (Україна) 356

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