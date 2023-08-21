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Мудрик пробив паралельно воротам із вигідної позиції: відео курйозного промаху українця в матчі АПЛ

Черговий невдалий матч для українця та його команди
Сьогодні 14:54 Андрій Дунець 1048 0
Мудрик пробив паралельно воротам із вигідної позиції: відео курйозного промаху українця в матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик став героєм курйозного епізоду під завісу матчу 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Вест Гемом та Челсі.

Українець вийшов на заміну зі стартом другого тайму, але не допоміг "синім" перемогти — поразка 1:3, при тому, що підопічні Маурісіо Почеттіно грали в більшості з 67-ї хвилини.

А оцей епізод з відверто невдалим ударом Мудрика по воротах після навісу Рахіма Стерлінга став приводом для глузувань у соцмережах.

Відео

Англомовні фани у твіттері знищують команду та Михайла. "Дякую, Челсі, що забрали від нас Мудрика", — зловтішається один з уболівальників Арсенала...

Нагадаємо, нещодавно на тлі непереконливої гри лівого вінгера Челсі про нього жорстко висловився колишній український футболіст Олег Лужний.

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