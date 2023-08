Мудрик пробив паралельно воротам із вигідної позиції: відео курйозного промаху українця в матчі АПЛ

Михайло Мудрик став героєм курйозного епізоду під завісу матчу 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Вест Гемом та Челсі.

Українець вийшов на заміну зі стартом другого тайму, але не допоміг "синім" перемогти — поразка 1:3, при тому, що підопічні Маурісіо Почеттіно грали в більшості з 67-ї хвилини.

А оцей епізод з відверто невдалим ударом Мудрика по воротах після навісу Рахіма Стерлінга став приводом для глузувань у соцмережах.

Англомовні фани у твіттері знищують команду та Михайла. "Дякую, Челсі, що забрали від нас Мудрика", — зловтішається один з уболівальників Арсенала...

Thank you Chelsea for taking Mudryk from us 🙏🏼 😭pic.twitter.com/Dekz8B5J8E