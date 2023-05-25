Головне
Світоліна обіграла росіянку Грачову на шляху у півфінал турніру у Страсбурзі
Сьогодні 18:30 1062 1
Збірна Латвії сенсаційно переграла Швецію: результати чвертьфіналів ЧС-2023
Сьогодні 22:50 1388
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 22:44 67907
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця
Сьогодні 22:42 1167
Скрипник - найкращий тренер 28 туру УПЛ
Сьогодні 22:39 108
К2 Promotions Ukraine виграли торги на організацію бою Усик – Дюбуа
Сьогодні 19:52 517
Ястремська пробилась в основну сітку Ролан Гаррос
Сьогодні 19:19 705
Кривбас розібрався з Металістом у 28 турі УПЛ
Сьогодні 19:08 325
Чорноморець мінімально переграв Львів у 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 352
Інгулець та Металіст 1925 зіграли внічию в 28 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 279
Блоги
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця Андрій Дунець
Сьогодні 22:42 1082
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:16 6053
Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:11 7738
Американський блогер жорстко розніс Мудрика за висміювання дідуся у спортзалі
Американський блогер жорстко розніс Мудрика за висміювання дідуся у спортзалі Андрій Дунець
Вчора 20:05 1107
Судаков швидким голом-красенем у ворота Зорі привітав Шахтар із днем народження - ВІДЕО
Судаков швидким голом-красенем у ворота Зорі привітав Шахтар із днем народження - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:38 1087
Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО
Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:55 4401
28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів
28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів Валерій Ручка
Вчора 15:54 6002
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:29 2162
Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги
Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги Андрій Дунець
23.05.2023 22:57 4082
Ребров дав пораду гравцям Барселони, які знялися в ганебному відео з подякою росіянам
Ребров дав пораду гравцям Барселони, які знялися в ганебному відео з подякою росіянам Андрій Дунець
23.05.2023 22:02 2334
Мудрик змарнував супермомент у матчі з Ман Сіті - українець міг забити перший гол за Челсі - ВІДЕО
Мудрик змарнував супермомент у матчі з Ман Сіті - українець міг забити перший гол за Челсі - ВІДЕО Андрій Дунець
23.05.2023 19:03 1805
Коли глибину падіння важко уявити
Коли глибину падіння важко уявити Максим Розенко
23.05.2023 15:30 756
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті
Відео дня: Перше українське золото на літніх Олімпійських іграх в Атланті Андрій Твердохліб
23.05.2023 06:24 2448
Моурінью привітав росіянина Медведєва з перемогою на римському Мастерсі
Моурінью привітав росіянина Медведєва з перемогою на римському Мастерсі Андрій Дунець
22.05.2023 21:07 778
"Ми чекаємо на тебе": Зінченки зворушливим відео повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї
"Ми чекаємо на тебе": Зінченки зворушливим відео повідомили про прийдешнє поповнення в сім'ї Андрій Дунець
22.05.2023 19:14 1613
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу
Фінал Ліги Чемпіонів 2023 Манчестер Сіті проти Інтера: букмекери визначили головного претендента на перемогу Юрко Юрченко
22.05.2023 16:22 2727
Український військовий продемонстрував дива футбольної майстерності в центрі Львова
Український військовий продемонстрував дива футбольної майстерності в центрі Львова Андрій Твердохліб
22.05.2023 09:22 3025
Божевільна гармата Кочергіна: український футболіст забив супергол у Польщі - ВІДЕО
Божевільна гармата Кочергіна: український футболіст забив супергол у Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
22.05.2023 07:57 2691
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
22.05.2023 06:54 3553
Гімн України на честь Онопрієнко - її дядько загинув, а батько на фронті
Гімн України на честь Онопрієнко - її дядько загинув, а батько на фронті Андрій Твердохліб
21.05.2023 16:05 3920
Прямі трансляції

Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця

Михайлові продовжує дуже сильно не щастити
Сьогодні 22:42 Андрій Дунець 1167 0
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Перенесений матч 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед та Челсі почався з неймовірного моменту Михайла Мудрика.

Вінгер гостей на 4-й хвилині не зміг влучити у ворота Давіда де Хеа фактично з 11-метрової позначки - м'яч полетів майже паралельно рамці.

Відео

Слід додати, що в попередньому матчі, проти Манчестер Сіті, Мудрик теж змарнував чудову нагоду забити свій перший гол за Челсі.

Нагадаємо днями Михайло став фігурантом медійного скандалу - американський блогер жорстко розніс українця за висміювання дідуся у спортзалі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів 7738
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 2489
Цуренко про росіян: Лише одна людина прямо зі мною поговорила Цуренко про росіян: Лише одна людина прямо зі мною поговорила 1476
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера 6053
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 67907
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією 2477
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 36048 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 112858
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13113
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 44038
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16942 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 280483