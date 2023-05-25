Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця

Михайлові продовжує дуже сильно не щастити

Джерело - Чемпіон.

Перенесений матч 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Манчестер Юнайтед та Челсі почався з неймовірного моменту Михайла Мудрика.

Вінгер гостей на 4-й хвилині не зміг влучити у ворота Давіда де Хеа фактично з 11-метрової позначки - м'яч полетів майже паралельно рамці.

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Слід додати, що в попередньому матчі, проти Манчестер Сіті, Мудрик теж змарнував чудову нагоду забити свій перший гол за Челсі.

Нагадаємо днями Михайло став фігурантом медійного скандалу - американський блогер жорстко розніс українця за висміювання дідуся у спортзалі.

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