Почеттіно: У Мудрика надзвичайний талант

Джерело - tribuna.com.
Вінгеру Челсі Михайлу Мудрику необхідний час, щоб проявити себе в АПЛ.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.
"Мудрик відіграв 45 хвилин. Я думаю, що він молодий гравець, якому ми повинні довіряти. Тренерам та команді потрібно будувати відносини з ним.
У нього надзвичайні якість і талант. Йому потрібен лише час, щоб налаштуватися на краще з командою і знайти спосіб виступати так, як ми очікуємо, - сказав Почеттіно.
Нагадаємо, Челсі з Мудриком програв Вест Гему.