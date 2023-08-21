Почеттіно: У Мудрика надзвичайний талант

Вінгеру Челсі Михайлу Мудрику необхідний час, щоб проявити себе в АПЛ.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Мудрик відіграв 45 хвилин. Я думаю, що він молодий гравець, якому ми повинні довіряти. Тренерам та команді потрібно будувати відносини з ним.

У нього надзвичайні якість і талант. Йому потрібен лише час, щоб налаштуватися на краще з командою і знайти спосіб виступати так, як ми очікуємо, - сказав Почеттіно.