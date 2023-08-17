Мудрику можна було йти у Брешію чи Дженоа: Лужний жорстко висловився про гру вінгера Челсі

Олег Лужний відверто прокоментував виступи гравця Челсі Михайла Мудрика.

Колишній футболіст лондонського Арсенала вважає, що 22-річний українець повинен відразу "відробляти" кошти, які були заплачені за нього Шахтарю.

Таку думку легенда нашого футболу висловив у інтерв'ю ресурсові Infomator.ua.

"Мудрик чудово розумів, куди він їде грати й мав бути готовим і психологічно, і фізично. Якщо він побачив контракт і суму, яку йому платитимуть, у нього ж очі не вибігли? Там такого немає... Якщо ти приходиш грати в команду, ти маєш бути вже готовим приносити їй користь. Звісно, що преса буде тиснути, тому що його трансфер обійшовся у величезні гроші, йому платять велику зарплату, а він нічого не показує. Ясна річ, що його будуть критикувати.

Я дивлюся реально на речі. Його купили за такі гроші, значить він має відповідати тому рівню. Якщо Мудрик відчуває, що не тягне той рівень, то він просто не мав іти в ту лігу. Можна було йти в умовну Брешію чи Дженоа й там пограти. Зарекомендував себе там, тоді можна було б їхати в Англію.

Попри все, я вважаю, що він хороший футболіст і має чудові дані: швидкість, техніка. Він мені дуже подобається як гравець. Я не знаю, чим він дихає всередині, яка у нього там ситуація. То інша справа. А загалом, йому варто було переходити тоді в Арсенал, ця команда йому більше підходила по стилю. Навіть якщо Челсі запропонував кращі фінансові умови, в Арсеналі йому було б легше розкритися. З часом контракт би передивилися і дали б те саме, що дали в Челсі, або навіть іще краще. Тут навіть немає значення, хто його переконав переходити саме в Челсі. Якщо я гравець, то я сам ухвалюю рішення, не менеджери клубів, не агенти. Це мій вибір і моя відповідальність", - заявив Лужний.