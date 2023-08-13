Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України

Джерело - Чемпіон.

Уперше цей блог було опубліковано в липні 2021 року після історичної перемоги збірної України над збірною Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Футболіст збірної України став справжнім героєм нації, забивши переможний гол у ворота збірної Швеції на Євро-2020. Після чого закріпився в національній команді, виграв першість бомбардирів УПЛ сезону 2022/23, а 12 серпня 2023 року феєрично дебютував за іспанську Жирону. Український нападник вийшов на заміну на 64-й хвилині в грі першого туру Ла-Ліги проти Реала Сосьєдад, а через 8 хвилин забив гол, який у підсумку приніс його новій команді нічию.

Про особисте життя футболіста відомо небагато, однак...

Дружина Артема Юлія - непублічна, у неї мало підписників в Instagram. Відомо, що кохану футболіста звати Юлія. Пара одружилася влітку 2020 року.

2 серпня 2022 року Юлія народила первістка.

Артем Довбик: Білий африканець, що став героєм України на Євро-2020

"Я прекрасно розумію свою відповідальність у підтримці Артема, - говорить Юлія. - Це дуже відповідально. Артем - людина публічна, а я завжди поряд. Я його обличчя, завжди підтримую. Яка б не була гра - хороша чи погана, я завжди поруч! Він рідко буває вдома, тому я розумію наскільки це для ного важливо. Я готова жертвувавати своїми особистими питаннями, аби йому було комфортно та затишно, щоб він відчував мою підтримку. Я намагаюся завжди бути на стадіоні, навіть коли матчі на виїзді. Артему так спокійніше, тому - це дуже важливо. Коли Тьома забиває гол цілує обручку, мені одразу стає затишно, сподіваюся, йому також".

До речі, останніми днями розпалюється тема української мови серед футболістів. Тому впевнено заявляємо, Юля дуже класно та якісно говорить рідною мовою, що вона довела в етері 1+1.

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