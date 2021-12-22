Пристрасний поцілунок - головний тренд відпочинку українських футболістів на березі океану

Джерело - Чемпіон.

Українські футболісти після важкого сезону отримали право на довгоочікувану відпустку, а це значить - вирушили в далекі й не дуже заморські країни.

В епоху Instagram тепер і ми маємо можливість долучитися до відпочинку футболістів, та підгледіти за ними, тим більше, що вони й не проти.

Одним із головних трендів цієї зими стали світлини з пристарсним поцілунком.

Артем Довбик із дружиною Юлією

Валерій Бондар і Даша Савіна

Трішки скромніше Георгій Судаков із дівчиною Лізою

Олександр Тимчик із дружиною Каріною

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