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Білий африканець став героєм України на Євро-2020

Сьогодні 21:04 Андрій Твердохліб 524 0
Білий африканець став героєм України на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Гол 24-річного Артема Довбика приніс збірній України перемогу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Нападник Дніпро-1 з'явився на полі на 106-й хвилині та забив переможний гол на останніх секундах додаткового часу в драматичній грі.

Відео дня. Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову

Зібрали для вас цікаві факти про Артема.

1. Починав у тренера, який виховав і Віталія Миколенка

Артем Довбик народився в Черкасах, а його першим тренером був Ігорь Столовицький, який відкрив шлях у великий футбол Віталію Миколенку та Артему Бондаренку.

"Довбик, на відміну від того ж Бондаренка, народився футболістом, - згадує тренер. - Єдине, чого йому не вистачало - характеру. Я йому так  і говорив, буде характер, будеш грати за збірну України."

Саме Столовицький і дав шанс 17-річному довбику дебютувати в професійному футболові за Черкаський Дніпро в 2014 році.

2. Хет-трик у 17 років

Уже в 17 років виступаючи за Черкаський Дніпро оформив хет-трик на дорослому рівні

3. Міг опинитися в Динамо

Свого часу Довбик поїхав на перегляд у київське Динамо, але зіграв за Колос і тренувальній грі. Сам же Довбик згадує цей епізод так: "На той час уже були вирішені всі питання з Дніпро-1, тому складно якось пояснити ту ситуацію"

4. Найкращий молодий футболіст України

Уже мало хто пам'ятає, але Довбик став найкращим молодим футболістом України в сезоні 2016/17, виступаючи за Дніпро-1. До речі, у голосуванні наш герой випередив Андрія Луніна.

5. Пограв у Молдові та став чемпіоном Данії

До своїх 24 років Артем має серйозний футбольний досвід. Встиг з'їздити в чемпіонат Молдови, а в 2018 році підписав контракт із данським Мідтьюлландом, у складі якого став чемпіоном країни та володарем Кубку. Кар'єра в Данії склалась не дуже вдало, за словами самого футболіста, завадило незнання мови та важка травма. У 2020 році повернувся в УПЛ.

6. Міг дебютувати за збірну ще в 2017 році

Андрій Шевченко викликав футболіста до лав збірної України в 2017 році на матчі відбору до ЧС-2018 проти Мальти та Фінляндії, але на полі так і не з'явився.

7. До матчу зі Швецією зіграв у футбольці збірної 54 хвилини

Дебютував у національній команді в матчі кваліфікації до ЧС-2020 проти Казахстану, 31 березня 2021 року. Мав убивчий момент наприкінці гри та шанс заробити пенальті, але суддя вирішив інакше. До гри зі шведами провів на полі в футболці збірної України 54 хвилини та відзначився гольовою передачею на Циганкова в контрольній грі з Бахрейном.

8. Поради від Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко багато підказує нападнику. Особливо це стосується правильного відкривання та таймінгу. "Андрій Миколайович підказує мені як треба опинятися в потрібному місці в потрібний час", - зізнається футболіст.

9. Унікальне досягнення

Артем Довбик став автором другого найпізнішого голу в історії чемпіонатів Європи. Взяття воріт відбулося коли секундомір показував 120 хвилин і 37 секунд. Пізніше забивав лише турок Шентюрк на Євро-2008 в ворота хорватії (121 хвилина та 1 секунда).

10. Білий африканець

Партнери в Данії називали Артема Білим африканцем за високу швидкість, пластичність і стрибкові дані. Самі ж африканські партнери не розуміли цього: "Який ти нам брат? Ти ж білиий", - говорили вони.

11. Мрія про європейський футбол

Довбик не має бажання довго засиджуватия в УПЛ. "Я не хочу побити рекорд Шацьких, нехай це зробить Селезньов, - говорить форвард. - Моя мета зіграти в АПЛ, це найкраща ліга світу, і мені здається, що мені підходить такий футбол."

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