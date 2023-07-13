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Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової

Програвати теж треба вміти
Сьогодні 18:17 Андрій Дунець 791 0
Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової
#Вімблдон, #Вондроушова, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (76) тепло привітала Маркету Вондроушову (42) з перемогою в матчі 1/2 фіналу Вімблдона-2023.

Українка поступилась у двох сетах із рахунком 6:3, 6:3.

Після останнього розіграшу в поєдинку суперниці усміхнено обійнялися біля сітки, а чешка, ймовірно, отримала порцію привітань та компліментів від Еліни.

Відео

Ці дві тенісистки вперше зійшлися на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вондроушова зустрічалися вшосте: 3 перемоги українки та 3 звитяги чешки. Остання гра між ними до цього дня відбулась у півфіналі Олімпійських ігор-2020, але у 2021 році - тоді перемогу також святкувала Маркета (6:3, 6:1).

А після їхнього матчу на Вімблдоні вболівальники влаштували справжню прощальну овацію Еліні, яка змогла повернутись на топрівень усього за кілька місяців після виходу з декрету.

Нагадаємо, Еліна допомогла 10-річній доньці воїна ЗСУ потрапити на свій матч 1/8 фіналу проти білоруски Вікторії Азаренки.

Світоліна назвала умову, за якої потисне руку гравцеві з росії чи білорусі

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