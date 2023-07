Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової

Еліна Світоліна (76) тепло привітала Маркету Вондроушову (42) з перемогою в матчі 1/2 фіналу Вімблдона-2023.

Українка поступилась у двох сетах із рахунком 6:3, 6:3.

Після останнього розіграшу в поєдинку суперниці усміхнено обійнялися біля сітки, а чешка, ймовірно, отримала порцію привітань та компліментів від Еліни.

Marketa Vondrousova is a #Wimbledon finalist 👏



The 24-year-old defeats Elina Svitolina 6-3, 6-3 to reach her second Grand Slam final pic.twitter.com/zcGBtItA0L