Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової

Програвати теж треба вміти

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (76) тепло привітала Маркету Вондроушову (42) з перемогою в матчі 1/2 фіналу Вімблдона-2023.

Українка поступилась у двох сетах із рахунком 6:3, 6:3.

Після останнього розіграшу в поєдинку суперниці усміхнено обійнялися біля сітки, а чешка, ймовірно, отримала порцію привітань та компліментів від Еліни.

Відео

Marketa Vondrousova is a #Wimbledon finalist 👏



The 24-year-old defeats Elina Svitolina 6-3, 6-3 to reach her second Grand Slam final pic.twitter.com/zcGBtItA0L — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

Ці дві тенісистки вперше зійшлися на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вондроушова зустрічалися вшосте: 3 перемоги українки та 3 звитяги чешки. Остання гра між ними до цього дня відбулась у півфіналі Олімпійських ігор-2020, але у 2021 році - тоді перемогу також святкувала Маркета (6:3, 6:1).

А після їхнього матчу на Вімблдоні вболівальники влаштували справжню прощальну овацію Еліні, яка змогла повернутись на топрівень усього за кілька місяців після виходу з декрету.

Нагадаємо, Еліна допомогла 10-річній доньці воїна ЗСУ потрапити на свій матч 1/8 фіналу проти білоруски Вікторії Азаренки.

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