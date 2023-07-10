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Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона

Еліна подарувала не лише квитки, а й наймилішу новину дня
Сьогодні 12:21 Андрій Дунець 356 1
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна

Джерело - Ukrainian Tennis.

Еліну Світоліну в матчі 1/8 фіналу Вімблдона-2023 проти білоруски Вікторії Азаренко підтримували особливі гості. На Корті №1 у Лондоні були присутні мати з 10-річною донькою, батько якої нині захищає Україну на фронті.

Деталі зворушливої історії розповідає ресурс Ukrainian Tennis.

Жінка з маленькою дівчинкою, яка дуже любить теніс, два дні марно стояли в черзі за квитками (на Вімблдоні діє жива черга, онлайн квитки придбати не можна - одна з традицій турніру). Адміністраторам пабліка, до яких вони звернулися, вдалося зв'язатися зі самою Світоліною і швидко дістати для вболівальниць дві заповітні перепустки на недільну гру.

"Ви знаєте, наш тато (мій чоловік) на передовій. І я, коли йому написала, що у нас запрошення і що нам допомогли, мені здається, йому це додало сил", - наводять автори допису цитату щасливої вболівальниці.

Відео та деталі

Сам матч завершився з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(9) на користь української тенісистки.

Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру Світоліна зіграє проти першої ракетки світу - польки Іги Швьонтек.

Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО

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