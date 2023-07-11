На Вімблдоні-2023 Світоліна повторила унікальне досягнення Серени Вільямс та Енен

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна стала третьою тенісисткою Відкритої ери, яка перемогла чотирьох колишніх чемпіонок турнірів Grand Slam в жіночому одиночному розряді на одному мейджорі.

До цього це вдавалося лише американці Серені Вільямс на US Open 1999 та бельгійці Жюстін Енен на Roland Garros 2005. Зазначимо, вони обидві виграли титул.

Нагадаємо, Світоліна вдруге пробилася в 1/2 фіналу Вімблдону. У чвертьфіналі українка здолала першу ракетку світу Ігу Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2). Українка всьоме перемогла першу ракетку світу, більше - лише у шести тенісисток.

У півфіналі, 13 липня Світоліна зіграє з чешкою Вондроушовою.