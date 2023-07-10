Світоліна назвала умову, за якої потисне руку гравцеві з росії чи білорусі

Українка Еліна Світоліна (76) розпочне вітатися з росіянами та білорусами після повернення Україною своїх території.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я весь час це говорю. Я вже неодноразово говорила, що поки російські війська не підуть з України, і ми не повернемо свої території, я тиснути їм руки не збираюся. У мене є чітка заява. Я не знаю, як я можу бути ще чіткішою.

"Так, так, у мене немає проблем із цим. Це не так, як у чвертьфіналі в Парижі. Так що без проблем. У мене з цим немає проблем", - розповіла Світоліна.