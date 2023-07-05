Костюк вперше в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10

Українка вийшла у друге коло турніру

Українка Марта Костюк (36) переграла Марію Саккарі (8) з Греції у першому колі Вімблдона.

Костюк вперше в кар’єрі здобула перемогу над суперницею з топ-10. До цього Марта 14 разів програвала у матчах із суперницями з першої десятки рейтингу.

Марта втретє виступає в основній сітці Вімблдона. Попередні два сезони вона доходила до другого кола турніру.

Раніше Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона. Також у друге коло пробилася Леся Цуренко (60), яка обіграла американку Клер Лю (93). Водночас Катерина Байндл (85) поступилась Лейлі Фернандес (95).