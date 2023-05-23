У графі "голи" Михайло в Англії досі має показник "нуль"

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик міг вирвати нічию для Челсі в матчі 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті.

Український вінгер гостей з'явився на полі на 69-й хвилині, а на 90-й опинився в чудовій позиції у штрафному майданчику суперника, але змарнував гольову нагоду, спрямувавши м'яч повз ліву стійку воріт Штефана Ортеги.

"Мудрик не справжній", - обурливо відреагував на цей епізод автор популярного твіттер-акаунта з Лондона.

Відео промаху

У підсумку Ман Сіті святкував мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Нагадаємо, попри те, що Мудрик ще жодного разу не відзначався голом за Челсі, нещодавно він уже встиг отримати першу жовту карту за симуляцію в межах АПЛ. Крім того, на рахунку Михайла є два асисти.

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