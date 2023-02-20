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Мудрик закрив коментарі у своєму Instagram після невдалого матчу за Челсі

Сьогодні 11:38 Андрій Дунець 374 1
Зворотний бік слави.
Мудрик закрив коментарі у своєму Instagram після невдалого матчу за Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кукурелья, #Саутгемптон, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик обмежив доступ до коментування власних дописів у соцмережі Instagram після гри 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги зі Саутгемптоном (0:1).

Причиною цього могла стати хвиля "гейту", яка здійнялася на адресу українського вінгера та всієї команди після чергової поразки. Раніше коментарі також закрив Марк Кукурелья, якого фани (особливо українські) звинувачували в ігноруванні Мудрика під час гри проти Вест Гема.

Нагадаємо, Мудрик у матчі зі Саутгемптоном з'явився а полі на 64-й хвилині, а наприкінці зустрічі міг врятувати свою команду від поразки останнім ударом у поєдинку.

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