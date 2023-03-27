Мудрик обізвав уболівальника в інстаграмі після матчу проти Англії

Джерело - Чемпіон.
Атакувальний півзахисник збірної України Михайло Мудрик не був дуже помітним на полі під час матчу 2-го туру відбору на Євро-2024 проти Англії, тож після гри нагадав про себе іншим способом.
Під дописом, очевидно, знайомої дівчини Мудрика, яка опублікувала світлину з лондонського стадіону Вемблі, один із юних фанів припустив, що Михайло перебуває в романтичних стосунках із нею.
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Футболіст прийшов у коментарі й рішуче заперечив це. Вийшло досить жорстко.
"Ти бовдур. У неї є хлопець, із яким вона зустрічається вже 5 років, не будьте бовдурами друзі, якщо в мене буде дівчина, я вам розповім про це, а не буду її постити у сторіс", - написав Мудрик.
Скріншоти
Після відповіді Мудрика вболівальник вибачився за свої необачні припущення. Схоже, конфлікт вичерпано.
Нагадаємо, збірна України стартувала у відборі на Євро-2024 із поразки від Англії з рахунком 0:2.
Також після цього матчу українським твіттером здійнялася хвиля глузувань над виходом Євгена Коноплянки на заміну.
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