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Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО

Через два десятиліття Мілан та Інтер знову грають на цій самій стадії турніру між собою
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Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Мілан, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

13 травня 2003 року Андрій Шевченко забив вирішальний гол у протистоянні Мілана та Інтера в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Підсумок знаменитого Derby della Madonnina визначило правило виїзного гола, хоч обидві зустрічі (0:0 та 1:1) відбулись на тому самому стадіоні - Сан-Сіро (Джузеппе Меацца). Доленосний м'яч наприкінці першого тайму матчу-відповіді провів саме український нападник, обігравши захисника Івана Кордобу та воротаря Франческо Тольдо.

Відео

У фіналі Мілан у серії пенальті здолав Ювентус. Останнього й тріумфального удару по воротах Джанлуїджі Буффона завдав саме Шевченко.

Андрій досі залишається найкращим бомбардиром в історії міланських дербі. На рахунку "Диявола зі Сходу" - 14 голів: 8 у Серії А й по 3 в Кубку Італії та Лізі чемпіонів (команди також зустрічались у чвертьфіналі сезону-2004/05).

Матч між Міланом та Інтером розпочнеться о 22:00, номінальними господарями будуть "россонері".

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