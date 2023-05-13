Через два десятиліття Мілан та Інтер знову грають на цій самій стадії турніру між собою

Джерело - Чемпіон.

13 травня 2003 року Андрій Шевченко забив вирішальний гол у протистоянні Мілана та Інтера в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Підсумок знаменитого Derby della Madonnina визначило правило виїзного гола, хоч обидві зустрічі (0:0 та 1:1) відбулись на тому самому стадіоні - Сан-Сіро (Джузеппе Меацца). Доленосний м'яч наприкінці першого тайму матчу-відповіді провів саме український нападник, обігравши захисника Івана Кордобу та воротаря Франческо Тольдо.

Відео

#OnThisDay in 2003 🗓️@jksheva7 scores, Abbiati saves to send us through to the #UCL final 🤩

Il gol di Sheva e il ginocchio di Abbiati per il pareggio più bello di sempre 🤩#SempreMilan pic.twitter.com/v7qYEr8pa6 — AC Milan (@acmilan) May 13, 2020

У фіналі Мілан у серії пенальті здолав Ювентус. Останнього й тріумфального удару по воротах Джанлуїджі Буффона завдав саме Шевченко.

Андрій досі залишається найкращим бомбардиром в історії міланських дербі. На рахунку "Диявола зі Сходу" - 14 голів: 8 у Серії А й по 3 в Кубку Італії та Лізі чемпіонів (команди також зустрічались у чвертьфіналі сезону-2004/05).

Матч між Міланом та Інтером розпочнеться о 22:00, номінальними господарями будуть "россонері".

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua