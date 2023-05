13 травня 2003 року Андрій Шевченко забив вирішальний гол у протистоянні Мілана та Інтера в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Підсумок знаменитого Derby della Madonnina визначило правило виїзного гола, хоч обидві зустрічі (0:0 та 1:1) відбулись на тому самому стадіоні - Сан-Сіро (Джузеппе Меацца). Доленосний м'яч наприкінці першого тайму матчу-відповіді провів саме український нападник, обігравши захисника Івана Кордобу та воротаря Франческо Тольдо.

