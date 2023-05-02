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19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану

Сьогодні 07:54 Андрій Твердохліб 9078 0
19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану
#Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

2 травня 2004 року, Мілан достроково оформив чемпіонство в Серії А. У матчі 32 туру на Сан-Сіро червоно-чорні перемогли Рому - 1:0. Переможний, чемпіонський гол забив на 2-й хвилині Андрій Шевченко. Це Скудетто стало єдиним для Шеви в Мілані.

Нагадаємо, також 2 травня, але в 1986 році, київське Динамо виграло Кубок володарів Кубків.

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