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Золотий пенальті Шевченка: 19 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана ВІДЕО

Сьогодні 15:09 Андрій Дунець 451 0
Золотий пенальті Шевченка: 19 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана ВІДЕО
#Буффон, #Ліга чемпіонів, #Мілан, #Андрій Шевченко, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

28 травня 2003 року у Манчестері на легендарному стадіоні Олд Траффорд відбувся чисто італійський фінал Ліги чемпіонів між Міланом та Ювентусом.

120 ігрових хвилин матчу не вистачило командам, аби забити бодай один гол, який суддя зарахував би, тому довелося пробивати післяматчеві пенальті. Андрій Шевченко вирішальним ударом у серії обіграв Джанлуїджі Буффона та приніс Мілану 6-й на той момент Кубок чемпіонів у його історії.

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