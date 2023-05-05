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Дівчина дня: Ютта Лердам – найгарячіша ковзанярка світу, що зустрічається з блогером, якого побив брат Тайсона Ф'юрі

Нідерландка нині перебуває у справді зіркових стосунках
Сьогодні 15:23 Андрій Дунець 168 0
Дівчина дня: Ютта Лердам – найгарячіша ковзанярка світу, що зустрічається з блогером, якого побив брат Тайсона Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Ковзанярка з Нідерландів, Ютта Лердам, яка є срібною призеркою Олімпійських ігор 2022 року, а також чемпіонкою світу та Європи, вражає своєю красою.

Нещодавно дівчина оголосила про стосунки з відомим блогером Джейком Полом, котрий у лютому дебютував на боксерському ринзі поразкою від Томмі Ф'юрі - зведеного брата чинного чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Ютта місяць тому опублікувала промовисте фото з Томмі у власному 4-мільйонному інстаграмі й підписала його: "Саме так".

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Допис, поширений Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Якщо у вас виникло запитання, чим Лердам причарувала Пола, то після перегляду світлин нижче воно автоматично зникне.

Фото

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