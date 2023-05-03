Фани Арсенала світили Мудрику лазером в обличчя й нагадали українцю, що він мав перейти до них - ВІДЕО

Не надто дружній прийом для Михайла від публіки на стадіоні Емірейтс

Джерело - Чемпіон.

В межах 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги Арсенал Олександра Зінченка зустрічався з Челсі Михайла Мудрика.

Останній вступив у гру на 71-й хвилині й отримав значну порцію уваги від фанів суперника. Спочатку вони заспівали, що українець "мав перейти в Арсенал", нагадавши йому зимову епопею з трансфером із Шахтаря до Англії, адже сам Михайло тоді прямо висловлював бажання приєднатися до "гуннерів".

Arsenal fans to Mykhailo Mudryk:



"You should've signed for the Arsenal!" 🎶🔴 pic.twitter.com/7jYNb44qnC — LiveScore (@livescore) May 2, 2023

А під кінець зустрічі взялися світити лазерними указками в обличчя Мудрику перед виконанням стандарту Челсі.

Відео епізоду

🚨🚨| Lasers are being shined on Mykhailo Mudryk’s face.



pic.twitter.com/O5BzhphuTk — CentreGoals. (@centregoals) May 2, 2023

Арсенал переміг Челсі з рахунком 3:1, а перші дві гольові атаки розігнав Зінченко. До слова, номінальний лівий захисник "канонірів" провів на полі 73 хвилини.

Нагадаємо, що напередодні головний тренер Челсі Френк Лемпард дав коментар щодо гри Мудрика.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua