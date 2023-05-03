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Фани Арсенала світили Мудрику лазером в обличчя й нагадали українцю, що він мав перейти до них - ВІДЕО

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Фани Арсенала світили Мудрику лазером в обличчя й нагадали українцю, що він мав перейти до них - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

В межах 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги Арсенал Олександра Зінченка зустрічався з Челсі Михайла Мудрика.

Останній вступив у гру на 71-й хвилині й отримав значну порцію уваги від фанів суперника. Спочатку вони заспівали, що українець "мав перейти в Арсенал", нагадавши йому зимову епопею з трансфером із Шахтаря до Англії, адже сам Михайло тоді прямо висловлював бажання приєднатися до "гуннерів".

А під кінець зустрічі взялися світити лазерними указками в обличчя Мудрику перед виконанням стандарту Челсі.

Відео епізоду

Арсенал переміг Челсі з рахунком 3:1, а перші дві гольові атаки розігнав Зінченко. До слова, номінальний лівий захисник "канонірів" провів на полі 73 хвилини.

Нагадаємо, що напередодні головний тренер Челсі Френк Лемпард дав коментар щодо гри Мудрика.

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