Фани Арсенала світили Мудрику лазером в обличчя й нагадали українцю, що він мав перейти до них - ВІДЕО

В межах 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги Арсенал Олександра Зінченка зустрічався з Челсі Михайла Мудрика.

Останній вступив у гру на 71-й хвилині й отримав значну порцію уваги від фанів суперника. Спочатку вони заспівали, що українець "мав перейти в Арсенал", нагадавши йому зимову епопею з трансфером із Шахтаря до Англії, адже сам Михайло тоді прямо висловлював бажання приєднатися до "гуннерів".

Arsenal fans to Mykhailo Mudryk:



"You should've signed for the Arsenal!" 🎶🔴 pic.twitter.com/7jYNb44qnC