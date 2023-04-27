Мудрик філігранно прокинув м'яча поміж ніг супернику в матчі АПЛ - відео

Українець іноді нагадує, чому за нього віддали такі серйозні гроші

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик став героєм ефектного епізоду в матчі 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Брентфордом.

Українець відіграв увесь другий тайм, а на 64-й хвилині елегантно прокинув м'яча поміж ніг футболісту суперника Віталієві Янельту. Коментатори на британському ТБ високо оцінили технічну дію українського вінгера.

Проте Челсі в підсумку поступився Брентфорду з рахунком 0:2 і втратив навіть теоретичні шанси на потрапляння до зони Ліги чемпіонів у турнірній таблиці.

Нагадаємо, днями Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні своєї команди.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua