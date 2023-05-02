Лемпард: Мудрику ще багато чому потрібно навчитися

Челсі вірить у потенціал українського вінгера Михайла Мудрика.

Про це розповів виконувач обов'язків головного тренера лондонського клубу Френк Лемпард.

"Є речі, які, напевно, не видно на поверхні та не відносяться безпосередньо до футболу. Але ми сподіваємося, що Мудрик стане для нас чудовим гравцем на багато років.

За цей короткий період ви могли бачити сплески у його грі, але йому ще багато чому потрібно навчитися, і це абсолютно нормально для молодих гравців.

Вінгерам потрібно вміти виконувати й оборонні функції, і для цього потрібен час. Інакше важко перемагати в матчах", - сказав Лемпард.