Зінченко розпочав 2 гольові атаки-близнючки Арсенала в матчі проти Челсі - ВІДЕО

Неймовірна схожість комбінацій!

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко взяв участь у перших двох гольових атаках Арсенала в матчі 34-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Челсі Михайла Мудрика.

Обидві комбінації завершились результативним пасом Ґраніта Джаки та голом Мартіна Едеґора. Є й ще одна схожість - їх фактично розпочав саме Зінченко з позиції лівого захисника.

1-й гол

2-й гол

На перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь Арсенала.

Нагадаємо, після розгромно програного матчу "канонірами" від Манчестер Сіті в попередньому турі фани поглузували над Зінченком у твіттері. А ще раніше українець яскраво підбадьорив партнерів після пропущеного гола в матчі зі Саутгемптоном.

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