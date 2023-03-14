Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем

Колишній гравець Челсі та Вест Гема Скотт Мінто тепло відгукнувся про лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.

"Зінченко – це сенсація. Кожного разу, коли я чую, як він говорить, ви не можете збагнути, що відбувається у його голові. Адже багато чого стається на його батьківщині, і це ще більше підкреслює заслугу хлопця.

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Але навіть якщо відкинути це вбік, чого не можна робити, Зінченко – переможець. Він не був гравцем основи в команді Пепа Гвардіоли, але приніс цей переможний менталітет разом з Габріелем Жезусом. Вважаю Зінченка лідером.

І в щоденних тренуваннях, які ми не бачимо, а спостерігаємо лише в день матчу, він має здібності, а також менталітет, який демонструє своїм партнерам по команді. Те, як він тренується, – це неймовірно", – сказав Мінто в етері talkSPORT.