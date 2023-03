Зінченко – переможець та сенсація, він є лідером Арсенала: англійський ексфутболіст висловив захоплення українцем

Колишній гравець Челсі та Вест Гема Скотт Мінто тепло відгукнувся про лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.

🔥 “Zinchenko is a winner. He’s brought that winning mentality to the club.”



“He’s a leader. He’s been sensational.”



Scott Minto is full of admiration & praise for Oleksandr Zinchenko 🔴 pic.twitter.com/tMBOCAioBi