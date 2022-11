Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу

Гол капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі у ворота Саудівської Аравії у першому турі ЧС-2022 став особливим.

Мессі став лише п'ятим футболістом в історії та першим аргентинцем, який відзначався голами на чотирьох різних мундіалях. Ліонель тепер має голи на чемпіонатах 2006, 2014, 2018 та 2022 років.

🇦🇷 Messi is the fifth player in history to score at four different World Cup tournaments.#UCL pic.twitter.com/ltqUCug5jz