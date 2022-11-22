Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу

Джерело - Чемпіон.

Гол капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі у ворота Саудівської Аравії у першому турі ЧС-2022 став особливим.

Мессі став лише п'ятим футболістом в історії та першим аргентинцем, який відзначався голами на чотирьох різних мундіалях. Ліонель тепер має голи на чемпіонатах 2006, 2014, 2018 та 2022 років.

🇦🇷 Messi is the fifth player in history to score at four different World Cup tournaments.#UCL pic.twitter.com/ltqUCug5jz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 22, 2022

Список решти чотирьох гравців:

Пеле (Бразилія) - 1958, 1962, 1966, 1970;

Уве Зеелер (ФРН) - 1958, 1962, 1966, 1970;

Мірослав Клозе (Німеччина) - 2002, 2006, 2010, 2014;

Кріштіану Роналду (Португалія) - 2006, 2010, 2014, 2018.

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