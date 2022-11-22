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Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу

Сьогодні 18:04 Андрій Дунець 293 0
Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу
#Збірна Аргентини, #Ліонель Мессі, #чемпіонат світу, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Гол капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі у ворота Саудівської Аравії у першому турі ЧС-2022 став особливим.

Мессі став лише п'ятим футболістом в історії та першим аргентинцем, який відзначався голами на чотирьох різних мундіалях. Ліонель тепер має голи на чемпіонатах 2006, 2014, 2018 та 2022 років.

Список решти чотирьох гравців:

  • Пеле (Бразилія) - 1958, 1962, 1966, 1970;
  • Уве Зеелер (ФРН) - 1958, 1962, 1966, 1970;
  • Мірослав Клозе (Німеччина) - 2002, 2006, 2010, 2014;
  • Кріштіану Роналду (Португалія) - 2006, 2010, 2014, 2018.

Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022

Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО

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