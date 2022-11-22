Головне
Ребров може очолити збірну України
Сьогодні 11:37 221
Аргентина - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 12:09 1191
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 10:55 242
Верес - Динамо Київ 0:1: Огляд матчу
Сьогодні 10:38 224
Франція - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:14 773
Мессі зламає інтернет своєю перемогою на ЧС-2022: думка спортивних журналістів про Мундіаль у Катарі - Частина ІІ
Сьогодні 08:29 992
Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:10 2359
Данія - Туніс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:22 792
Мексика - Польща: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:05 924
Гол дня: син легендарного Джорджа Веа забив перший м'яч США на ЧС-2022 - ВІДЕО
Сьогодні 00:57 1005
Блоги
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022 Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:43 206
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео
Луческу обмінявся футболками з Пеле на чемпіонаті світу - ретровідео Андрій Дунець
Сьогодні 07:45 342
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:20 271
Груба помилка Менді подарувала перемогу Нідерландам на старті ЧС-2022 - ВІДЕО
Груба помилка Менді подарувала перемогу Нідерландам на старті ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 490
Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою
Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою Андрій Твердохліб
Вчора 19:18 1253
Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу
Уболівальники збірної Ірану провели поодинокий протест на трибунах під час матчу чемпіонату світу Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 363
Збірна Англії забила Ірану 3 голи за 11 хвилин у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО
Збірна Англії забила Ірану 3 голи за 11 хвилин у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:29 1052
Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ФОТО
Воротар збірної Ірану травмувався після брутального зіткнення із партнером по команді в матчі з Англією на ЧС-2022 - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 15:55 816 3
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:56 4334
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:12 5240
Суперник Ярмоленка виконав геніальний штрафний у матчі сусідів України - ВІДЕО
Суперник Ярмоленка виконав геніальний штрафний у матчі сусідів України - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 08:00 570
Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО
Алаба відзначився казковим голом зі штрафного у ворота збірної Італії - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:40 934
У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО
У Бельгії забили дивовижний гол із центру поля - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:00 753
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО
Гол дня: еквадорець Валенсія виконав блискучий удар головою в матчі проти Катару на ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
20.11.2022 22:02 703
Світоліна показала прекрасне фото із донькою
Світоліна показала прекрасне фото із донькою Віктор Слюсаренко
20.11.2022 21:25 6802
Цифра дня: Валенсія забив усі 5 останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу
Цифра дня: Валенсія забив усі 5 останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу Андрій Дунець
20.11.2022 21:09 279
Валенсія майстерним ударом головою подвоїв перевагу збірної Еквадору в матчі-відкритті ЧС-2022 - ВІДЕО
Валенсія майстерним ударом головою подвоїв перевагу збірної Еквадору в матчі-відкритті ЧС-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
20.11.2022 19:19 551
Еквадорець Валенсія забив перший гол чемпіонату світу-2022 - ВІДЕО
Еквадорець Валенсія забив перший гол чемпіонату світу-2022 - ВІДЕО Андрій Дунець
20.11.2022 19:01 846
Еквадор відкрив рахунок у матчі з Катаром, але VAR скасував гол
Еквадор відкрив рахунок у матчі з Катаром, але VAR скасував гол Андрій Твердохліб
20.11.2022 18:46 1000
Гравці збірної Іспанії у Катарі покаталися на самокатах
Гравці збірної Іспанії у Катарі покаталися на самокатах Віктор Слюсаренко
20.11.2022 18:25 503
Прямі трансляції

Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 12:43 Андрій Твердохліб 224 0
Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі відкрив рахунок у матчі своєї команди проти збірної Саудівської Аравії у матчі 1 туру в групі C чемпіонату світу-2022.

Нападник відзначився на 10-й хвилині, реалізувавши пенальті. Це 7-й гол Мессі на чемпіонатах світу в 20-ти матчах. Він став першим аргентинцем, який забивав на 4-х чемпіонатах світу.

Без Мессі та Роналду: 10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ 5955
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО 5242
Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 8175
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 8480
Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО Циганков шикарним дальнім ударом вивів Динамо вперед у матчі з Вересом - ВІДЕО 4336
Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 5925
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6360 1
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 17098 26
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4675
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86278
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20442 1
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124102