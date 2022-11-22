Мессі забив свій перший гол на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі відкрив рахунок у матчі своєї команди проти збірної Саудівської Аравії у матчі 1 туру в групі C чемпіонату світу-2022.

Нападник відзначився на 10-й хвилині, реалізувавши пенальті. Це 7-й гол Мессі на чемпіонатах світу в 20-ти матчах. Він став першим аргентинцем, який забивав на 4-х чемпіонатах світу.

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