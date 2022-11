Гріліш виконав танець на честь хворого хлопчика після голу у ворота Ірану на ЧС-2022 - ВІДЕО

Джек Гріліш відзначився зворушливим вчинком у матчі першого туру чемпіонату світу Англія - Іран.

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті забив гол на 90-й хвилині гри, після чого виконав особливий чудернацький танець. Як виявилося, Гріліш присвятив його 11-річному Фінлі - вболівальнику Сіті та збірної Англії. Хлопчик страждає церебральним паралічем.

Перед Кубком світу зірковий футболіст зробив сюрприз юному фанату, особисто зустрівшись із ним та поспілкувавшись. Принагідно Гріліш тоді пообіцяв, що наступний свій гол відсвяткує так, як побажає Фінлі.

We knew we'd seen that celebration somewhere!



You can always rely on @JackGrealish to #BringTheMoves 🥰 https://t.co/SGGpq8YfIR