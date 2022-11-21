Збірна Англії забила Ірану 3 голи за 11 хвилин у матчі ЧС-2022 - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Команда Трьох Левів знищила збірну Ірану під завісу першої половини гри стартового туру чемпіонату світу.
Із 35-ї по 45+1 хвилини забивали по черзі Джуд Беллінгем, Букайо Сака та Рахім Стерлінг.
1-й гол
2-й гол
3-й гол
Повну версію матчу дивіться тут.
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У підсумку на перерву команди пішли за рахунку 3:0 на користь Англії.
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