Кейн вивів на поле збірну Англії з особливою капітанською пов'язкою

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн вийшов на гру чемпіонату світу проти Ірану з пов'язкою з написом "Ні дискримінації". Таким чином, англійські футболісти засудили будь-яку дискріманацію в усьому світі та масові порушення прав людини, ЛГБТ, прав жінок у Катарі. Про це ми розповідали ТУТ.

Напередодні гри з'явилася інформація, що Кейн вийде на поле з пов'язкою з написом "One love" - на підтримку ЛГБТ, однак ФІФА попередила футболіста про можливі дисциплінарні наслідки, у тому числі й дискваліфікацію.

Відомо, що капітан збірної Нідерландів Вірджил Ван Дейк також планував зіграти в пов'язці на підтримку ЛГБТ, але як показала гра помаранчевих, утримавсявід цього вчинку.

Нагадаємо, футболісти збірної Ірану не співали гімн перед грою з Англією на знак протесту проти порушення прав людини в своїй країні. Уболівальникі збірної Ірану прийшли на трибуни з плакатами з красномовними закликами.

Збірна Англії розтрощила збірну Ірану в матчі 1 туру групи А чемпіонату світу-2022.

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