Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко вкотре довів свою важливість для Арсенала у грі 16-го туру АПЛ проти Вулвергемптона.

Український фулбек лондонців долучився до обох гольових атак лондонців у цій зустрічі. Дублем відзначився Мартін Едегор.

1-й гол

Odegaard goal🔥🔥🔥



That Gabriel Jesus pass is why he's so important for Arsenal pic.twitter.com/vfDaXaukCQ — Catalan4L (@Diamond_UAI10) November 12, 2022

2-й гол

Арсенал переміг Вулвергемптон із рахунком 2:0 і пішов на перерву, пов'язану з чемпіонатом світу, впевнено лідируючи в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Нагадаємо, в матчі проти Челсі Зінченко відзначився курйозним вкиданням аута.

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