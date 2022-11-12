Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Олександр Зінченко вкотре довів свою важливість для Арсенала у грі 16-го туру АПЛ проти Вулвергемптона.
Український фулбек лондонців долучився до обох гольових атак лондонців у цій зустрічі. Дублем відзначився Мартін Едегор.
1-й гол
Odegaard goal🔥🔥🔥— Catalan4L (@Diamond_UAI10) November 12, 2022
That Gabriel Jesus pass is why he's so important for Arsenal pic.twitter.com/vfDaXaukCQ
2-й гол
Odegaard AGAIN!!!!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/h7Ydb2vho7— Catalan4L (@Diamond_UAI10) November 12, 2022
Арсенал переміг Вулвергемптон із рахунком 2:0 і пішов на перерву, пов'язану з чемпіонатом світу, впевнено лідируючи в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
Нагадаємо, в матчі проти Челсі Зінченко відзначився курйозним вкиданням аута.
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