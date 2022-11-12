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Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО

Вчора 23:52 Андрій Дунець 489 0
Зінченко взяв участь у обох голах Арсенала в матчі АПЛ з Вулвергемптоном - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вулвергемптон, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко вкотре довів свою важливість для Арсенала у грі 16-го туру АПЛ проти Вулвергемптона.

Український фулбек лондонців долучився до обох гольових атак лондонців у цій зустрічі. Дублем відзначився Мартін Едегор.

1-й гол

2-й гол

Арсенал переміг Вулвергемптон із рахунком 2:0 і пішов на перерву, пов'язану з чемпіонатом світу, впевнено лідируючи в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Нагадаємо, в матчі проти Челсі Зінченко відзначився курйозним вкиданням аута.

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