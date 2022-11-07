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Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО

Сьогодні 15:47 Андрій Дунець 57 0
Зінченко вкинув найгірший аут в історії: фани кепкують з українця після матчу Челсі - Арсенал - ВІДЕО
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Челсі, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко став героєм кумедного епізоду в матчі 15-го туру Англійської Прем'єр-Ліги між Челсі та Арсеналом.

На 18-й хвилині український захисник Канонірів виконував аут, але м'яч виявився занадто слизьким, тож дещо пішло не так.

Відео

Після цього чимало фанатів у Твіттері почали кепкувати із Зінченка. Переважно зустрічалися коментарі про "найгірше вкидання ауту в історії".

Додамо, що Арсенал переміг Челсі з рахунком 1:0, закріпившись нагорі турнірної таблиці АПЛ, а Олександр Зінченко провів на полі 78 хвилин.

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