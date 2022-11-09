Зінченко найняв художницю для оформлення домашнього спортзалу в стилі Арсенала - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Олександр Зінченко звернувся до британської художниці Емми Кенні із незвичайним замовленням.
Український захисник лондонського Арсенала вирішив оформити домашній спортзал у кольори свого нинішнього клубу. Твіттером та Тік Током шириться відео роботи Кенні, яка ще й зокрема є знаною авторкою портретів.
Вражає!
Oleksandr Zinchenko’s home gym painted in Arsenal decor. 🎨— TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) November 9, 2022
[@mariEscobarPAWG].
pic.twitter.com/eBqbDVP0I3
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Нагадаємо, днями також повідомлялося, що Зінченко дав босам Арсенала хороші рекомендації щодо Мудрика.
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