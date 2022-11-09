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Зінченко найняв художницю для оформлення домашнього спортзалу в стилі Арсенала - ВІДЕО

Сьогодні 14:24 Андрій Дунець 215 0
Зінченко найняв художницю для оформлення домашнього спортзалу в стилі Арсенала - ВІДЕО
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко звернувся до британської художниці Емми Кенні із незвичайним замовленням.

Український захисник лондонського Арсенала вирішив оформити домашній спортзал у кольори свого нинішнього клубу. Твіттером та Тік Током шириться відео роботи Кенні, яка ще й зокрема є знаною авторкою портретів.

Вражає!

Нагадаємо, днями також повідомлялося, що Зінченко дав босам Арсенала хороші рекомендації щодо Мудрика.

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