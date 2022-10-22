Миколенко оформив своєрідний асист у матчі АПЛ за Евертон - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко взяв активну участь у другому голі Евертона в матчі 13 туру АПЛ проти Крістал Пелес.

На 63-й хвилині українець завдава удару в дальній кут із меж штрафного майданчика - голкіпер суперників відбив м'яча прямісінько під удар гравцю Евертона Ентоні Гордону. Останній легко закотив круглого в порожні ворота.

Відео

Don’t compare us to Slippy G ever again, This is Frank Lampard ball. 😏 pic.twitter.com/VLgQxVJODz — Evertonhub (@Evertonhub) October 22, 2022

Цей епізод не зарахується Миколенкові як гольва передача, але його цілком можна вважати передгольовим ударом. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь Евертона.

Нагадаємо, що останнім часом уболівальники Евертона були дуже незадоволені грою Віталія Миколенка.

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