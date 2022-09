Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко став справжнім героєм поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-Ліги між Евертоном та Вест Гемом.

Уболівальників, зокрема, вразив учинок українця напередодні стартового свистка. Під час виконання гімну Великої Британії на честь вшанування пам'яті королеви Єлизавети ІІ, яка днями пішла із життя, Миколенко віддав свою куртку дівчинці-маскоту, турбуючись, аби вона не замерзла.

Після цього англомовним Твіттером здійнялася хвиля захоплених дописів.

Відомий акаунт Football Videos That Go Hard узагалі написав ні багато ні мало, що Миколенко – легенда.

Mykolenko is a legend 💙

pic.twitter.com/b9Cuh0rfRm — Football Videos That Go Hard (@hardfootyvideos) September 18, 2022

Інший популярний акаунт Optus Sport вважає, що це був "клас із України". Vitaliy Mykolenko offers his jacket to a shivering Everton mascot 💙



Class from the Ukrainian.#PL #OptusSport pic.twitter.com/hDeq5YGo4K — Optus Sport (@OptusSport) September 18, 2022

"Миколенко – це мій тип гравця Евертона", – пафосно заявив один із фанатів.

Mykolenko putting his tracksuit top on one of the mascots during the national anthem is my kind of Everton player — sweetzombiejeezus (@sweetzombiejees) September 18, 2022

Звісно, головна реакція була від Роберта Джонса, батька тієї самої дівчинки. Він подякував Евертону за чудовий день та Миколенкові – за подаровану куртку.

Thank you @Everton @efc_engagement for an amazing day and especially Mykolenko for giving his jacket to daisy 💙 pic.twitter.com/7Sq4iZBdZ6 — Robert Jones (@RobertJ80001134) September 18, 2022

Проте Віталій Миколенко у матчі проти Вест Гема запам'ятався не лише тим, що було перед грою, а й самою грою. Статистичний акаунт Mozo Football наводить показники українського захисника:

73 Дотиків;

37 передач;

86% точності пасів;

5 кросів;

cтворено 1 шанс;

5/6 виграних єдиноборств;

5 повернень м’яча;

5 підборів;

2 відбора;

2 перехоплення.

Один із користувачів вважає, що Миколенко повернувся до своєї найкращої форми та назвав Віталія справжньою стіною.

Mykolenko back to his best today, absolute 🧱wall — Jack Jolley (@JackJolleyEFC) September 18, 2022

"Дивитися на гру Вест Гема дуже пригнічує. Особливо, коли Миколенко сховав до кишені усіх їхніх нападників", - із долею правди жартує інший фан.

Watching West Ham play football is very depressing. Especially when Mykolenko pocketed all of their forwards 🦾 — AlexND (@notalexnd) September 18, 2022

Акаунт Blues Of Goodison відзначає роль Ешлі Коула, відомого ексзахисника та члена тренерського штабу Евертона, у становленні Миколенка.

Don’t think Ashley Cole gets enough praise or recognition for the work he’s doing with Patterson & Mykolenko. Both solid yet again today, and they’ll only get better pic.twitter.com/7zVMQcE4ZZ — Blues Of Goodison (@bluesofgoodison) September 18, 2022

Додамо, що Евертон переміг Вест Гем із рахунком 1:0 завдяки голу Ніла Мопе. Віталій Миколенко провів на полі увесь матч, а для його команди це була перша перемога в новому сезоні АПЛ.

