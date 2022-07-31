Зінченко виграв перший трофей з Арсеналом: усі дії українця у матчі з Севільєю

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал із Олександром Зінченком переміг Севілью у фіналі виставкового турніру Кубок Емірейтс (6:0).

Футболіст збірної України вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 79 хвилин.

Олександр Зінченко 22 липня став гравцев Арсенала, підписавши контракт на 4 роки, а наступного дня дебютував за Гармашів у грі з Челсі. Українець обрав собі 35-й ігровий номер.

Нагадаємо, Зінченко належав Манчестер Сіті з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

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