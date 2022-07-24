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Зінченко дебютував за Арсенал, фанати уже полюбили українського футболіста

Сьогодні 16:17 Андрій Твердохліб 33 0
Зінченко дебютував за Арсенал, фанати уже полюбили українського футболіста
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко дебютував за уже через добу після підписання контракту з лондонцями.

У контрольній грі з Челсі (4:0) українець вийшов у стартовому складі, відіграв перший тайм і швидко став улюбленцем фанатів Гармашів.

Після гри уболівальники овацією вітали футболіста та скандували: "Зінченко! Зінченко..."

Нагадаємо, Зінченко підписав контракт з Арсеналом до літа 2026 року та уже встиг обрати ігровий номер.

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