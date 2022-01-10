Джерело - Чемпіон.

Пресконференція сім'ї Новака Джоковича раптово закінчилася після того, як брата Новака спитали про позитивний тест на COVID, який серб отримав 16 грудня.

Джордже Джокович відповів, що його брат знав про позитивний результат тесту, що підтверджують усі документи.

Після цього постало питання, чому в такому разі Новак 17 грудня вручав нагороди найкращим молодим гравцям Сербії. Джордже не став відповідати на це питання та завершив спілкування з пресою.

The Djokovic family news conference finished abruptly after Novak's brother was questioned about the postive COVID test Novak got on December 16th, which was revealed in court. 👇 pic.twitter.com/wLdkqXbeg1 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 10, 2022

Раніше 10 січня сербський тенісист виграв апеляцію у справі про депортацію. Нагадаємо фанати Новака Джоковича заблокували вулиці Мельбурну. Австралійські ЗМІ повідомляють, що заворушення переросли у насильство.

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