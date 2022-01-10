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Пресконференція сім'ї Джоковича закінчилася після незручного питання

Сьогодні 19:22 Віктор Слюсаренко 320 0
Пресконференція сім'ї Джоковича закінчилася після незручного питання
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Пресконференція сім'ї Новака Джоковича раптово закінчилася після того, як брата Новака спитали про позитивний тест на COVID, який серб отримав 16 грудня.

Джордже Джокович відповів, що його брат знав про позитивний результат тесту, що підтверджують усі документи.

Після цього постало питання, чому в такому разі Новак 17 грудня вручав нагороди найкращим молодим гравцям Сербії. Джордже не став відповідати на це питання та завершив спілкування з пресою.

Раніше 10 січня сербський тенісист виграв апеляцію у справі про депортацію. Нагадаємо фанати Новака Джоковича заблокували вулиці Мельбурну. Австралійські ЗМІ повідомляють, що заворушення переросли у насильство.

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