Фанати Новака Джоковича заблокували вулиці Мельбурну. Австралійські ЗМІ повідомляють, що заворушення переросли у насильство.

Спочатку прихильники сербського тенісиста зібралися біля будівлі юридичної фірми, яка представляє інтереси Джоковича. Пізніше вони оточили машину з тонованим склом, бо думали, що Джокович на ній їде.

Фанати скандували Свободу Ноле, не пропускали автомобіль, дехто навіть застрибував на дах машини. Повідомляється, що поліції довелося застосувати проти них перцеві балончики.

Раніше 10 січня сербський тенісист виграв апеляцію у справі про депортацію.

Absolutely hectic scenes down here in Melbourne CBD where the crowd thinks #Djokovic is in this car. Pepper spray has just come out. pic.twitter.com/Hort3GcFhI