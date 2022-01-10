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Прихильники Джоковича блокують вулиці у Мельбурні

Сьогодні 13:49 Віктор Слюсаренко 111 0
Прихильники Джоковича блокують вулиці у Мельбурні
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Фанати Новака Джоковича заблокували вулиці Мельбурну. Австралійські ЗМІ повідомляють, що заворушення переросли у насильство.

Спочатку прихильники сербського тенісиста зібралися біля будівлі юридичної фірми, яка представляє інтереси Джоковича. Пізніше вони оточили машину з тонованим склом, бо думали, що Джокович на ній їде.

Фанати скандували Свободу Ноле, не пропускали автомобіль, дехто навіть застрибував на дах машини. Повідомляється, що поліції довелося застосувати проти них перцеві балончики.

Раніше 10 січня сербський тенісист виграв апеляцію у справі про депортацію.

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