Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру

BettMan вирішив заробити на експресі і ставить 100 баксів

З вами BettMan і позаду два дні ставок на Лігу Чемпіонів. Обидві українські команди були передбачувані і, втративши шанси на єврокубкову весну, принесли мені удвох 27 баксів (15 $ - Динамо і 12.4 $ - Шахтар). Прийшов час перевірити вдачу у матчах Ліги Європи та Ліги Конференцій. Обирати є з чого і на мій радар потрапили одразу три гри.

Байер Леверкузен - Селтік

1 - 1.40 / X - 5.00 / 2 - 7.00 / 1X - 1.10 / 2X - 2.75

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей, 1Х - непрограш господарів, 2Х - непрограш гостей)

Спочатку оцінюємо турнірне становище:

Бачимо, що Байер лідер групи, але ще не гарантував собі на 100 відсотків вихід з групи. Коли як не сьогодні прогарантувати собі прохід до наступної стадії та ще й з першого міста. Тим більше, що Селтік виявився вдалим суперником і проявив гостинність у домашньому матчі, програвши леверкузенцям 1-4. Мій вибір: непрограш Байера з коефіцієнтом: 1.10.

ПСВ - Штурм Грац

1 - 1.20 / X - 7.00 / 2 - 12.00 / 1X - 1.05 / 2X - 4.33

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей, 1Х - непрограш господарів, 2Х - непрограш гостей)

Дивимось у турнірну таблицю і бачимо, що для ПСВ цей матч вкрай важливий.

Гравцям з Ейндховена треба вигравати за будь-якої ціни, аби покращити свої шанси на вихід у плей-офф. Коли ж це робити, як не перед власною публікою та ще й проти аутсайдера. Але я не забув, що австріяки вміють тримати облогу навколо власного штрафного майданчика, як вони це робили минулого туру проти Реалу Сосьедаду. Тому як завжди обираю непрограш фаворита з коефіцієнтом 1.05.

Тепер переходимо до Ліги Конференцій. Тут я обрав лише один матч, який відбудеться у Словенії.

Мура - Тоттенхем

1 - 21.00 / X - 9.00 / 2 - 1.12

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей)

Єврокубковий дебютант, команда Мура, буде приймати грізний Тоттенхем, який нещодавно очолив Антоніо Конте. А що потрібно новоприбулому тренеру? Звісно ж трофеї. Зважаючи на те, що в АПЛ лондонцям важко на щось розраховувати, Конте не захоче втрачати шанс успішно виступити у єврокубковій кампанії. За інформацією Sky Sports італійський коуч привіз до Марібору найсильніших гравців, за виключенням аргентинця Крістіана Ромеро, який отримав травму у грі за збірну проти бразильців. Але це навряд чи вплине на амбіції лондонського клубу здобути три очки. Краще взяти їх у Словенії, бо заключна гра у групі буде проти непоступливого французьського Ренна. І пам'ятаємо, що вдома "шпори" перемогли з рахунком 5-1.

З огляду на все, що я перерахував вище, готовий поставити саме на перемогу Тоттенхема з коефіцієнтом 1.12.

Сьогодні я роблю експрес-прогноз і сумарний коефіцієнт склав 1.29. Ставлю 100 баксів і у разі перемоги мій виграш складе 29 $. Але треба трохи почекати, до вечірнього футболу залишилось не так вже й багато.

Інші матеріали блогу “Betting world”:

Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ

Репер Jay-Z хоче нагріти руки на спортивних ставках

Деніз Коатс - найбагатша і найвпливовіша жінка беттінг-індустрії

Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу

Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна

Тоні Блум - найкрутіший каппер світу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua