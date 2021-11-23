Ліга Чемпіонів, 5-й тур: Динамо Київ точно не переможе Баварію

BettMan не вірить в команду Луческу і ставить на непрограш Баварії

З вами BettMan і ми повертаємось до реальних ставок у Лізі Чемпіонів. Буду відвертим, сьогодні не найкращий день для ставок pre-match. На нас очікує багато непередбачуваних матчів і я порадив би сконцентруватись на ставках у LIVE-режимі. Бо турнірна складова буде підштовхувати команди до ризику, а це значить, що і наші з вами ризики зростуть.

Єдиний матч, на який я спокійно вже зробив ставку, це Динамо - Баварія. Передматчеві коефіцієнти тут такі:

1 - 8.00 / X - 5.50 / 2 - 1.33 / 1X - 3.00 / 2X - 1.10

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей, 1Х - непрограш господарів, 2Х - непрограш гостей).

Німці через проблеми з COVID-19 (5 гравців на карантині) приїхали до Києва не оптимальним складом, але клас німецької машини настільки високий, що я не бачу, за рахунок чого команда Луческу здатна створити проблеми Мюнхену. Динамо, як і раніше, не має забивного форварда, у той час як у складі Баварії вийде кращий нападник сучасності - Роберт Левандовський. І поруч з ним буде найкращий асистент Бундесліги двох останніх років - Томас Мюллер, який і сам може забити у будь-якій ситуації.

Левандовський, Мюллер, Лерой Сане - назвіть мені бодай одного форварда у складі Динамо, який за рівнем хоча б близько наближається до цих майстрів.

Але для ортодоксальних фанатів Динамо, які пам'ятають давні часи, коли Динамо інколи знущалось над Мюнхен-маншафт, можу порадити поставити на непрограш ДК. Адже коефіцієнт на це доволі непоганий - 3.00. Щоб здобути бодай очко, біло-блакитним треба брати приклад з Аугсбурга, який минулої п'ятниці переміг Баварію на домашньому стадіоні з рахунком 2-1. Правда для цього треба мати 100-проценту результативність і битися як леви у захисті. Чи здатні на це динамівці? Про захист ще повірю, бо тут багато розуму і майстерності не треба - лише самовіддача. А от з майстерністю у нападі є системна проблема і це зводить нанівець мою віру у столичну команду.

Тут мені дехто дорікав зі знайомих, що мовляв який же ти експерт, ти ж ставиш лише 1 долар і нічим не ризикуєш. Мовляв он хлопці з “ТаТоТаке” ставлять аж по 500 гривень. ОК, добре! На непрограш Баварії я цього разу поставив 150 баксів і впевнений, що можу спокійно дивитись футбол без зайвих нервувань, насолоджуючись грою Левандовського, який буде намагатись ще більше покращити свої гольові показники у головному клубному турнірі континенту.

Стосовно інших матчів лише наведу коефіцієнти і побажаю вам успіху, якщо ви проігноруєте мою пораду і наважитесь серйозно ризикнути :-)

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